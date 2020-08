Fiorentina-Inter Women, non buona la prima: netto 4-0 in favore delle viola

Fiorentina-Inter Women non rappresenta il miglior biglietto da visita nerazzurro per il nuovo campionato di Serie A Femminile. La squadra viola ha la meglio sulle nerazzurre, battute 4-0 nel debutto stagionale

KO ROTONDO – Il 2-0 del primo tempo firmato dalla doppietta di Daniela Sabatino (vedi articolo) viene bissato nella ripresa. In gol anche Marta Mascarello e Tatiana Bonetti, tutto in un minuto. Tra il 60′ e il 61′ della ripresa. Fiorentina-Inter Women termina 4-0. Nulla da fare per le ragazze nerazzurre di Attilio Sorbi, che al debutto crollano contro le più prestanti viola allenate da Antonio Cincotta. La Fiorentina Femminile sale così al primo posto con 3 punti dopo la prima giornata del Campionato Italiano di Serie A Femminile. In vetta già le campionesse in carica della Juventus Women e la Pink Bari. Inter subito fanalino di coda con Napoli Femminile e Verona Women, le altre due sconfitte nel debutto odierno. Domani in campo le altre.