Romulo: “L’Inter mi voleva, penso per Conte. Ma c’era un problema”

Romulo è svincolato dalla fine della scorsa stagione, dopo la fine della sua esperienza al Brescia. Il giocatore italo-brasiliano, intervistato dal sito “Il Posticipo”, ha confermato come un anno fa era stato richiesto dall’Inter e (probabilmente) da Conte. Ma il trasferimento non si è potuto concretizzare.

PROBLEMI BUROCRATICI – Romulo ha sfiorato due volte chi siede in panchina all’Inter: «Antonio Conte mi voleva già nel gennaio 2014, ma il Verona non mi aveva lasciato partire perché desiderava che concludessi la stagione. Quando sono passato alla Juventus (agosto 2014, ndr), Conte se ne era andato ed era arrivato Massimiliano Allegri. Richiesto dall’Inter un anno fa? Ci sono state delle voci. L’Inter mi voleva, ma non potevo trasferirmi perché avevo già giocato col Genoa e col Brescia e non potevo indossare la maglia di una terza squadra nella stessa stagione. Però mi ha fatto piacere sentire quelle voci, perché l’Inter è una grande squadra e perché penso che mi volesse Conte, uno degli allenatori più forti al mondo».

