Eriksen, Pochettino si muove per il PSG. Ma deve superare un ostacolo

Eriksen è in uscita dall’Inter e in questo mese di gennaio è presumibile che troverà un’altra squadra. Fra le opzioni c’è il PSG, con Pochettino destinato a diventare il nuovo allenatore. Ma, secondo il quotidiano inglese Telegraph, c’è un ostacolo da superare.

LA DIFFICOLTÀ – Christian Eriksen è fuori dai piani dell’Inter. Come ampiamente segnalato il danese a gennaio dovrà essere ceduto, o in prestito o a titolo definitivo. In questi giorni arriverà l’annuncio di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore del PSG, dopo l’esonero durante le feste di Thomas Tuchel. L’argentino, che ha avuto Eriksen quando era al Tottenham, secondo il Telegraph ha già contattato il centrocampista nerazzurro. Tuttavia, per poter arrivare a un accordo, servirà trovare la quadra sullo stipendio (all’Inter guadagna sette milioni e mezzo). La trattativa, in tal senso, si preannuncia piuttosto complessa e non è scontato che Eriksen vada quindi al PSG.

Fonte: Telegraph – Mike McGrath