Pochesci: “Inter, se Conte non vince Coppa Italia una delusione. Serie A…”

Sandro Pochesci, ex calciatore oggi allenatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà”, ha parlato dell’Inter. Un focus sulla ripresa della Serie A e della Coppa Italia

RIPRESA – Queste le parole di Sandro Pochesci: «Serie A? Sarà un campionato scadente, io parlo di contenuti tecnici. Se ci sarà qualche furbata con le positività è perché qualcuno le ha pensate. In Italia siamo conosciuti per essere persone molto furbe. Mi sarei meravigliato se fosse successo quello che volevano alcuni presidenti: campionato fermo e blocco le retrocessioni. Ridare credibilità al campo è una vittoria di Gravina e della giustizia. Coppa Italia, chi rischia? Le favorite, ossia Juventus e Inter. Se Conte arriva terzo, fa come Spalletti ma con più investimenti. Quindi per me è una delusione. L’unico che vince è Inzaghi che per me sarà la futura Panchina d’Oro».