Pioli: Â«Turnover al derby? Non so, non ho avuto tempo di pensarci!Â»

Pioli: «Turnover al derby? Non so, non ho...

Pioli: «Turnover al derby? Non so, non ho avuto tempo di pensarci!»

Condividi questo articolo

Stefano Pioli Milan

Pioli ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A, vinta dai bergamaschi per 0-3. I rossoneri martedì sfideranno i nerazzurri nel derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia

TURNOVER – Stefano Pioli, al termine di Milan-Atalanta, non anticipa nulla sul derby di Coppa Italia con l’Inter in programma martedì: «Tanto turnover nel derby? Non lo so, ora vado a casa e ci penso. La partita è finita adesso e non abbiamo avuto modo di pensare alla Coppa Italia. Ci penseremo adesso alla prossima partita».