Ibrahimovic: Â«Derby? Bella partita con l’Inter! Imparare dalla sconfittaÂ»

Ibrahimovic: «Derby? Bella partita con l’Inter! Imparare dalla sconfitta»

Zlatan Ibrahimovic Milan-Bologna

Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A, vinta dai bergamaschi per 0-3. I rossoneri martedì sfideranno i nerazzurri nel derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia

RECUPERARE – Zlatan Ibrahimovic parla al termine di Milan-Atalanta, con un occhio già rivolto al derby di Coppa Italia con l’Inter: «Derby? Bisogna imparare da questa sconfitta, il bello è che la prossima partita è tra pochi giorni e possiamo fare meglio di oggi. Poi contro l’Inter è una bella partita, dobbiamo recuperare bene».