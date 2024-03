Pellegrini: «Gol? Ecco cosa ho detto con Dimarco! Parlato prima»

Pellegrini, come Barella, va in gol nell’amichevole fra Italia ed Ecuador a Harrison. Dal New Jersey, il centrocampista della Roma racconta di un divertente siparietto prima di segnare.

SBLOCCATA – Anche Lorenzo Pellegrini, come ha poi fatto Nicolò Barella, ha segnato un gran gol stasera in Ecuador-Italia. Durante La Domenica Sportiva, il centrocampista della Roma rivela come ha gestito la giocata che lo ha portato a sbloccare l’amichevole. Al 3′, Pellegrini ha raccolto una punizione di Federico Dimarco respinta dalla barriera e con un magnifico tiro non ha lasciato scampo al portiere. Una giocata non certo provata da Pellegrini e Dimarco: «Siamo arrivati lì, ci siamo parlati con Federico. Era una posizione un po’ più per un mancino, anche se a me piace molto calciare da lì. Lui mi ha detto “no no, batto io” e gli ho detto di fare gol, invece è successo quello che è successo. Ma è andata bene così».