Pellegrini: «Brehme all’Inter tramite Matthaus! Uomo speciale»

Ernesto Pellegrini, presidente dell’Inter dei record, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24 ha voluto omaggiare e ricordare così Brehme, scomparso quest’oggi all’età di 63 anni.

RICORDO – Il ricordo di Pellegrini: «Piango la scomparsa di Andreas Brehme. Per me è stato uno dei due più grandi giocatori fra i terzini sinistri della storia dell’Inter insieme a Facchetti. Come è arrivato all’Inter? Tramite Matthaus, lo suggerì lui perché ci mancava un terzino sinistro e ci fece questo nome. Sinceramente non lo conoscevo bene ma sapevo che era un grande, sono stato felice di accoglierlo. Era un uomo speciale, buono e generoso. Non so cosa dire. È stato un campione del mondo, segnando il rigore decisivo. Qualche giorno fa mi telefonò per dirmi che sarebbe venuto a Milano per Inter-Salernitana e che mi avrebbe voluto incontrare. Purtroppo il giorno dopo dovetti disdire perché sono entrato in ospedale, mi è davvero molto dispiaciuto apprendere questa notizia. Mi ha fatto molto male».