Pasqual: Â«Inter, per vincere ora colpo forte! Conte cambia metodologiaÂ»

Pasqual: «Inter, per vincere ora colpo forte! Conte cambia metodologia»

Manuel Pasqual

Pasqual vede Parma-Inter di stasera come una grande occasione per avvicinare la vittoria della Serie A. L’ex difensore, parlando a Rai Sport, ritiene che la squadra di Conte sia matura il giusto per proseguire in testa alla classifica.

AL VERTICE – Manuel Pasqual vede una squadra pronta: «Da qualche settimana continuo a dire che l’Inter è favorita. Ha una partita a settimana, Antonio Conte sta cambiando anche metodologia di gestire la squadra perché con Romelu Lukaku davanti riesce a giocare in maniera diversa. Riesce ad aspettare i propri avversari, per poi ripartire con la sua forza fisica e la sua progressione. È il miglior attacco contro la seconda peggior difesa: se vuole andare a vincere il campionato è il momento di dare un colpo forte e allungare».