Zaccheroni: Â«Barella il migliore in Italia! Sanchez all’Inter non fa differenzaÂ»

Zaccheroni: «Barella il migliore in Italia! Sanchez all’Inter non fa differenza»

Alberto Zaccheroni

Zaccheroni, allenatore dell’Inter nella stagione 2003-2004, esalta Barella ritenendolo il miglior centrocampista d’Italia. Il tecnico, in collegamento con Sky Sport 24, ha invece più dubbi su Sanchez, che è in ballottaggio con Lautaro Martinez per giocare stasera a Parma al fianco di Lukaku (vedi articolo).

FORMA IDEALE – Alberto Zaccheroni presenta la partita di questa sera al Tardini: «Formazione confermata? L’Inter ha trovato la quadra secondo me recentemente, è bene che non cambi più di tanto. Credo che Antonio Conte si affidi ancora agli undici titolari, anche se le partite sono ravvicinate: non avendo le coppe non credo, assolutamente, che vada a cambiare. Difficilmente questo Parma di oggi, anche col ritorno di Roberto D’Aversa e il suo contropiede, potrà mettere in difficoltà l’Inter: è vero che l’Inter ha una difesa fisica, però sta talmente bene mentalmente che non credo possa essere messa in difficoltà».

I SINGOLI – Nell’Inter diversi giocatori stanno dando una grande mano per rimanere in testa. Zaccheroni ne cita alcuni: «A Romelu Lukaku do il massimo dei voti. È determinante, questa squadra si appoggia su di lui. L’Inter non cerca vie traverse, Lukaku sa giocare nell’uno contro uno e negli spazi. Alexis Sanchez? Non abbiamo ancora visto il vero Sanchez all’Inter. Non so se sia ancora in grado di ripetere quello che ha fatto precedentemente, perché gli anni poi passano per tutti. Il Sanchez dell’Inter non fa la differenza, quello di prima sì. Nicolò Barella oggi come oggi è il miglior centrocampista che abbiamo in Italia. È straordinario: un giocatore di gamba e di corsa, un guerriero in campo. Non ha mai alti e bassi, ma mantiene una grandissima continuità di prestazione: mi diverte molto vederlo. Non credo che, in questo momento, abbiamo altri centrocampisti di questo livello: in Italia ne abbiamo tanti buoni, ma non come lui».