Parolo: «Milan trascinato da energia positiva! Vi dico una percentuale»

Parolo dagli studi di DAZN commenta Cagliari-Inter soprattutto in ottica scudetto, considerando l’ultima giornata di campionato.

SCUDETTO – Marco Parolo su DAZN commenta così quella che sarà l’ultima giornata di campionato dove si deciderà anche lo scudetto: «Il Milan ha tutto dalla sua parte, il fatto di poter pareggiare è un’ulteriore vantaggio. L’energia positiva la sta trascinando. L’Inter ha la compattezza di una squadra forte ma paga quel periodo dove sono un po’ mancati i risultati dato che non giocava sempre bene. Ora per lo scudetto dico 80% Milan, perché sarà una settimana dove pensi tanto all’ultima giornata quindi questo potrebbe incidere. Straordinaria stagione di Lautaro Martinez, credo che in questo sia stato fondamentale l’aiuto di Simone Inzaghi».