Damascelli: «Inter e Milan giocano a poker. A Bologna errore decisivo»

Tony Damascelli commenta la lotta per il titolo tra Inter e Milan, rimandata all’ultima giornata dopo la vittoria nerazzurra a Cagliari. Ecco le sue parole a “La Domenica Sportiva”.

LOTTA CONTINUA – La Serie A 2021/22 sarà decisa all’ultima giornata. Inter e Milan vincono entrambe, e rimandano al prossimo turno il verdetto finale. Tony Damascelli individua però un merito tra le due: «Non è finito nulla per fortuna, c’è ancora una domenica. Queste due squadre giocano a poker, ma il Milan merita di vincere. Oggi ha giocato male, l’Inter ha giocato una partita più lineare. Due risultati che rimandano di una settimana, a differenza della zona retrocessione. La partita col Bologna significa 0 punti per colpa del portiere. E quello ha condizionato tutto, è un episodio decisivo per lo scudetto».