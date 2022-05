Di Canio: «Lautaro Martinez? Digiuno troppo lungo! Fatti dei danni»

Paolo Di Canio, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha commentato il successo dell’Inter contro il Cagliari. Mosse delle critiche a Lautaro Martinez

FONDAMENTALE – Queste le parole di Di Canio: «La prima mezz’ora del Cagliari è stata deprimente, una squadra remissiva che aspettava solo la manovra dell’Inter. Lautaro Martinez? Guardiamo i numeri ma il periodo di digiuno è stato troppo lungo, si può essere positivi anche senza fare gol e lui quando è mancato anche nella qualità e nelle disponibilità, forse perché era scarico mentalmente. Ha fatto quasi danni. Maturare vuol dire anche non segnare per 7-8 partite ma aiutare la squadra, non mi incapponisco ma faccio cose più semplici. Inzaghi? Stagione positiva, si è confrontato con il Liverpool giocando alla pari. Due coppe, dai continuità alle vittorie e poi farai un resoconto finale. Se dovessi non vincerlo sai che fino al Bologna era nelle tue mani».