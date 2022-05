Lautaro Martinez toro scatenato: adesso due connazionali nel mirino

Lautaro Martinez segna un’altra a doppietta ed entra nei migliori 20 marcatori di sempre dell’Inter. Ora il numero 10 punta due connazionali.

TORO SCATENATO – Dopo l’Empoli, il Cagliari. Seconda doppietta consecutiva per Lautaro Martinez, che sale a quota 25 gol stagionali, di cui 21 in Serie A, migliorando ulteriormente il suo record. E conferma il grandissimo feeling con i sardi, sua vittima preferita con 8 reti totali messe a segno. Non sarà quindi un caso che proprio al Cagliari il Toro ha segnato il primo gol con la maglia dell’Inter (era il 29 settembre 2018). Ma i due gol del 10 argentino al Cagliari valgono anche un altro segnale importante.

SALSA ALBICELESTE – Con la doppietta al Cagliari, Lautaro Martinez è a 74 gol totali con la maglia dell’Inter. Ossia gli stessi segnati da Adriano Leite Ribeiro, altro grande numero 10 nerazzurro. Questo significa che il Toro di Bahia Blanca è ora ufficialmente tra i primi 20 marcatori della storia dell’Inter. E mette subito nel mirino altri due grandissimi nomi del recente passato nerazzurro, entrambi attaccanti argentini. A quota 75 infatti sono fermi Diego Milito e Julio Ricardo Cruz. Uno stimolo in più per il Toro, per cercare la via del gol nell’ultima partita stagionale.