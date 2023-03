Padovan: «Inter e Juventus mezze falcidiate. Sfida un po’ monca»

Giancarlo Padovan ha parlato di Inter e Juventus che si sfideranno questa sera nel big match in programma alle ore 20.45 a San Siro.

SFIDA – Queste le parole da parte di Giancarlo Padovan su Inter-Juventus, nel corso de La Casa dello Sport, in onda su Sky Sport 24. «L’Inter ha una partita comunque rimarchevole con la Juventus. La Juventus è mezza falcidiata, ma anche l’Inter. L’Inter ha praticamente mezza difesa fuori e la Juventus non ha attaccanti. A parte Vlahovic, dovrà giocare con Soulé. Quindi è una sfida un po’ monca ma, secondo me, è sicuramente avvincente e sicuramente molto viva».