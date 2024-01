Old Trafford non come San Siro: si valuta la demolizione. Popolous per il nuovo impianto

Old Trafford verso le demolizione nonostante i suoi 114 di storia. In Inghilterra, diversamente dall’Italia, non badano troppo alla storicità. Dietro la creazione del nuovo impianto c’è il gruppo Popolous, lo stesso che era stato incaricato da Inter e Milan per la creazione del nuovo San Siro (mai più fatto). Di seguito la notizia riportata da Telegraph.

VERSO LA DEMOLIZIONE – Diversamente da quanto succede in Italia, in Inghilterra non badano troppo alla storicità, se un impianto non va bene, lo demoliscono e ne fanno uno nuovo, così come successo con Wembley. Presto potrebbe succedere anche all’Old Trafford, stadio ultracentenario di Manchester considerati i suoi tanti problemi, dal campo al tetto dell’impianto. Secondo quanto riportato da Telegraph, l’ultima ristrutturazione risale al 2006 e sembra che non basti più. Si pensa dunque alla demolizione dell’impianto e la creazione di uno nuovo nei terreni circostanti. Dietro alla creazione del nuovo impianto c’è il gruppo “Popolous”, gli stessi architetti che dovevano fare il nuovo stadio per Inter e Milan.

Fonte: Telegraph