Napoli nel segno di Kvaratskhelia, Lazio rimontata. Azzurri in testa alla pari!

Il Napoli sbanca l’Olimpico battendo la Lazio 2-1. Rimonta importante della squadra di Spalletti guidata dal gioiello georgiano Kvaratskhelia. Azzurri in testa a + 2 sull’Inter

RIMONTA − Partita intensa all’Olimpico tra Lazio e Napoli che giocano a viso aperto. I primi venti minuti di gara sono di stampo biancoceleste che pronti-via e al minuto 4 va subito in vantaggio: Felipe Anderson suggerisce per Zaccagni che controlla bene e gira verso l’angolino battendo Meret. Il gol però sveglia la squadra di Spalletti che si riversa in avanti. Alla mezz’ora il gioiellino Kvaratskhelia fa tremare l’Olimpico con una botta terrificante dalla distanza. Solo il palo dice di no. Sette minuti più tardi arriva il pari azzurro: corner dalla sinistra e precisa incornata di Kim. L’arbitro convalida grazie alla gol line-technology. Nella ripresa, è arrembaggio Napoli che nei primi minuti sfiora più volte il gol del vantaggio prima con Osimhen (altro palo) e poi con Kvaratskhelia. Forcing che trova perfetta concretizzazione al 62′ con la rete del georgiano su assist di Anguissa. Risultato che il Napoli protegge molto bene rischiando pochissimo. Tre punti fondamentali per la squadra di Spalletti che sale momentaneamente in testa della classifica con 11 punti al pari del Milan vittorioso nel Derby contro l’Inter.