Montolivo: «Inter, Lautaro Martinez deve migliorare in un aspetto!»

Inter e Fiorentina stanno per sfidarsi allo stadio Artemio Franchi. Secondo Montolivo ai viola manca il gol mentre Lautaro Martinez deve migliorare in un aspetto per salire ancora più di livello. Di seguito le sue parole a DAZN

QUESTIONE DI GOL – Inter e Fiorentina stanno per scendere in campo al Franchi. Secondo Riccardo Montolivo, ai viola manca il gol: «Alla Fiorentina manca il gol, la squadra gioca, il possesso palla c’è ma quando arrivano là manca sempre qualcosa. Come funziona il confronto interno? Spesso interviene l’allenatore principalmente, poi magari la squadra chiede all’allenatore di uscire e continuano i giocatori. Più raramente interviene la società. L’idea di parlarsi tra giocatori e togliere la negatività è la via per uscire dalle situazioni più complicate. Lautaro Martinez fa sempre gol belli, ma deve anche far gol alla Inzaghi, è lì che deve migliorare. È già su un livello alto».