Costacurta: «Dzeko ha dato una grossa mano all’Inter. Due pregi»

Edin Dzeko, dopo aver parlato prima di Fiorentina-Inter (vedi intervista), è stato elogiato da Alessandro Costacurta. L’ex difensore, negli studi di Sky Sport, ha rivelato quelli che secondo lui sono i pregi dell’attaccante bosniaco.

UOMO SPOGLIATOIO – Alessandro Costacurta non ha dubbi su chi sia uno dei migliori elementi dell’Inter: «Dzeko ha grande esperienza e intelligenza. Ha dato una grossa mano per tornare a sorridere. È un giocatore che che è sempre sereno e concentrato. Non l’ho mai visto nervoso. Sono sicuro che quando la palla gli arriva, sono sicuro che è sempre ben gestita».