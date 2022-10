Handanovic ‘mentore’ di Onana: istruzioni dopo lo 0-2 di Lautaro Martinez

Episodio curioso durante Fiorentina-Inter, ripreso durante i festeggiamenti per lo 0-2 segnato da Lautaro Martinez. Con protagonisti Samir Handanovic e André Onana.

MENTORE – Samir Handanovic istruisce André Onana. Questo si è visto durante i festeggiamenti in panchina per lo 0-2 di Lautaro Martinez in Fiorentina-Inter. Il portiere sloveno, infatti, a rapporto con Onana gli ha fornito istruzioni e consigli. Vediamo se saranno messi in pratica.