Minotti: «Sanchez-Dzeko? Non era sconclusionato. L’Inter l’avrebbe fatto»

Lorenzo Minotti

Lo scambio fra Sanchez e Dzeko non si farà: Inter e Roma non hanno trovato l’accordo a livello economico. Lorenzo Minotti, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato di cosa sarebbe potuto succedere nel caso in cui quest’operazione fosse andata in porto.

OPERAZIONE SFUMATA – A Lorenzo Minotti lo scambio fra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko non dispiaceva: «Non era così sconclusionata come operazione. Probabilmente la Roma avrebbe dovuto rivedere qualcosa, perché come prima punta avrebbe avuto solo Borja Mayoral con certe caratteristiche. Però potrebbe giocare tipo il Manchester City di adesso, che gioca senza un punto di riferimento con tanti giocatori che partono da dietro. Però l’Inter, secondo me, l’avrebbe fatta volentieri. È vero che forse con Sanchez avrebbe perso un giocatore che può saltare l’uomo, ma ha Stefano Sensi e può metterci Christian Eriksen».