Asta: «Dzeko? Offerto all’Inter perché Conte lo apprezza da sempre»

Condividi questo articolo

Photo 206079231

Antonino Asta, ex allenatore di Torino e Monza, ha commentato il possibile scambio Dzeko-Sanchez, tra Inter e Roma, che si è bloccato proprio in queste ore

EQUILIBRIO – L’ipotesi di scambio tra Dzeko e Sanchez ha animato le ultime ore di calciomercato. Inter e Roma non hanno trovato l’accordo, ma la trattativa non è ancora chiusa. Ospite negli studi di “Sportitalia Mercato”, Antonino Asta ha parlato così: «Mi sono piaciute parecchio le dichiarazioni di Antonio Conte. La Roma ha provato ad offrirlo all’Inter perché sa che a Conte Dzeko piace da sempre. Secondo me, lo scambio non è paragonabile tecnicamente, perché si tratta di due calciatori totalmente diversi. Tra l’altro, anche all’Inter ci sono equilibri non semplici, bisogna vedere che impatto avrebbe Dzeko quando entrando in quello spogliatoio. Di certo, sarebbe un valore aggiunto per vincere lo scudetto».