VIDEO – Torino-Fiorentina 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Fiorentina, anticipo della ventesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



DOPPIO ROSSO – Torino-Fiorentina 1-1 nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. Servono due espulsioni per permettere al Torino di agguantare il pareggio in undici contro nove. In avvio grossa occasione per Dusan Vlahovic, che prende il palo a Salvatore Sirigu battuto. Il legno è anche di Simone Zaza, che liberato da solo in area colpisce la traversa. A inizio ripresa Vlahovic fa gol, ma al momento dell’assist è in fuorigioco e il VAR annulla. All’ora di gioco Sasa Lukic, lanciato in profondità, viene atterrato da Gaetano Castrovilli al limite dell’area da posizione centrale. L’arbitro Marco Di Bello, in serata no (sullo stesso Lukic aveva ignorato un rigore nel primo tempo), dà solo giallo: il VAR lo richiama, diventa rosso diretto. Nonostante l’inferiorità numerica al 67′ la Fiorentina passa: un doppio uno-due fra Giacomo Bonaventura e Franck Ribéry taglia fuori la difesa del Torino, il francese salta Sirigu e segna pur avendo due avversari sulla linea. Cinque minuti dopo però rovina tutto Nikola Milenkovic, che dà una testata ad Andrea Belotti dopo uno scontro prima fisico e poi verbale fra i due. Anche qui arriva l’espulsione: Fiorentina in nove. I granata colpiscono una traversa con Wilfried Singo e pareggiano all’88’ con Belotti, tap-in su cross di Simone Verdi. Il centravanti era a secco dal 17 dicembre, ma firma un gol pesantissimo per le sorti salvezza. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.