Mauri: “Lazio, grandissima partita contro l’Inter. Milinkovic-Savic…”

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Stefano Mauri – ex giocatore biancoceleste – ha commentato la vittoria della Lazio sull’Inter, arrivata anche grazie alle grandi prestazioni di Sergej Milinkovic-Savic e di Francesco Acerbi.

GRANDE PARTITA – Dopo la vittoria nello scontro diretto, è alle stelle l’entusiasmo a Roma – sponda biancoceleste – in ottica scudetto. Stefano Mauri, ex giocatore laziale, ha commentato la prestazione dei biancocelesti contro l’Inter domenica sera all’Olimpico, che ha portato a una vittoria propiziata anche da una grande prestazione di Sergej Milinkovic-Savic e di Francesco Acerbi: «La Lazio ha fatto una grandissima partita, non era facile contro l’Inter che non gioca bene ma è molto concreta. Dopo lo 0-1 i ragazzi di Inzaghi sono stati bravi a rispondere e dopo il gol di Immobile hanno cambiato la partita. Milinkovic-Savic ha fatto la differenza, con i biancocelesti che hanno bloccato il gioco degli avversari. Acerbi ha una maturità e una consapevolezza importante, dovrebbe giocare in Nazionale. Alla Lazio ha trovato il giusto ambiente dove sta regalando prestazioni incredibili come domenica».