Lizarazu: “Icardi o Cavani? Preferisco il secondo per tre motivi”

Intervistato da L’Équipe oggi in edicola, l’ex calciatore francese Bixente Lizarazu ha parlato del dualismo in attacco tra Edinson Cavani e Mauro Icardi in vista della sfida di questa sera tra Borussia Dortmund e PSG, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

PREFERENZA – Questa sera al Signal Iduna Park andrà in scena una grande sfida per gli ottavi di finale di Champions League, che vedrà affrontarsi il Borussia Dortmund – passata come seconda nel girone dell’Inter – e il PSG. Bixente Lizarazu, ex giocatore francese, ha parlato ai microfoni de L’Équipe dellaa sfida, analizzando la possibile miglior formazione che potrebbe schierare il tecnico Thomas Tuchel e dando la sua preferenza per quanto riguarda gli attaccanti: «Penso che il PSG possa permettersi di giocare con quattro attaccanti. Il Borussia Dortmund è una squadra con poco equilibrio, molto offensiva e fragile in difesa. Se il PSG avesse dovuto affrontare una corazzata, allora il mio ragionamento sarebbe differente e avrei giocato con tre attaccanti. Tra Icardi e Cavani preferisco il secondo per il suo modo di giocare, la sua mobilità e la capacità di dare la profondità nel duello contro Hummels».