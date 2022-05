Marchegiani: «Inter, scudetto buttato via. Nerazzurri più forti del Milan»

Luca Marchegiani, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha commentato la lotta scudetto in Serie A che coinvolge Inter e Milan

CRITICO – Queste le parole di Marchegiani: «Lautaro Martinez? Fortissimo ma ha bisogno di stare bene fisicamente, la tecnica la esprime con la fisicità. Scudetto? Se finisce così l’Inter lo ha buttato via. I nerazzurri secondo me, sono più forti del Milan come squadra e anche per la sensazione di forza che ha dato per gran parte della stagione. Ha avuto quel periodo lì, in cui pensava di fare il finale dell’anno scorso. L’inerzia era quella, si è complicata, ha avuto la forza di ritornare in testa, e lo ha definitivamente buttato via a Bologna. Il Milan ha un merito, quando ha avuto l’occasione non ha più sbagliato una partita».