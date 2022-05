Inzaghi: «Contento dei ragazzi, vittoria non facile. Lautaro Martinez record»

Simone Inzaghi è stato ripreso dal canale ufficiale nerazzurro direttamente da Cagliari dopo il match della Sardegna Arena. Il tecnico soddisfatto dell’Inter dopo la vittoria

SODDISFAZIONE − Mister Inzaghi contento dell’Inter: «Stasera devo fare i complimenti alla squadra, non era scontato dopo la vittoria della Coppa Italia. Squadra seria e concentrata contro un avversario in lotta per la salvezza. Sensazioni Scudetto? Tanta soddisfazione. Bene in Europa, abbiamo vinto due trofei. Ora dobbiamo giocarci l’ultima giornate nel migliore dei modi e vedere cosa succederà. Contento per Lautaro Martinez, ha battuto il record di gol, 13 gol nelle ultime 13».