Joao Pedro: «Inter forte, in forma e più brava di noi! Salvezza? Crederci»

Joao Pedro ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Cagliari-Inter, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A vinto dai nerazzurri per 1-3 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

FIDUCIA – Joao Pedro parla così ai microfoni di DAZN al termine di Cagliari-Inter: «Sono d’accordo con il mister, una partita contro una squadra forte e in forma che gioca ancora per lo scudetto. Abbiamo cercato di interpretarla bene ma sono stati più bravi loro e non siamo riusciti a fare i punti che ci servivano. Quello che posso dire prima di tutto è grazie perché ho visto uno stadio che davvero non ho visto in tutti questi anni, ci hanno creduto e hanno spinto sempre. Si è visto un entusiasmo diverso che non è facile in una situazione così. Ora dobbiamo credere, c’è poco da ragionare ora. A noi dispiace perché il pubblico non merita però c’è una partita da giocare e tutto può succedere. Abbiamo perso una partita importantissima, non è facile fare discorsi in questi momenti. Sicuramente ci crediamo e dovremo farlo anche domenica fino all’ultimo minuto. La squadra non ha mai mollato, siamo stati incapaci in tanti momenti però non ha mai mollato. Fino all’ultimo minuto ci crediamo. Cosa è successo dopo gennaio? Difficile spiegare, comunque abbiamo fatto un’andata molto faticosa. Siamo riusciti a rimetterci in corsa però si è speso veramente troppo. Normale che magari il campionato è fatto di fasi ed è difficile mantenere la stessa intensità. La squadra ha pagato durante tutto il campionato, ora è difficile. Ora ha senso solo riposare e ripartire domani».