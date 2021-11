Marani: «L’Inter non può più sbagliare. Su Inzaghi alla Lazio si diceva…»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24, sostiene che l’Inter contro il Napoli non può sbagliare. Il giornalista ricorda un particolare su Inzaghi alla Lazio

NO ERRORI −«Quando Simone Inzaghi era alla Lazio si diceva che non sapesse gestire una rosa ampia, è arrivato all’Inter è invece sta dando prova di saperla gestire bene. La partita tra Inter e Napoli è più importante per l’Inter. I nerazzurri hanno già sbagliato contro il Milan e se non vincono contro il Napoli rischiano di uscire definitivamente dalla lotta per lo scudetto».