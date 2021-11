Ravezzani: «Inter rischia il KO con questo Osimhen. Inzaghi scommessa»

Fabio Ravezzani, in collegamento su TMW Radio, ritiene che l’Inter potrebbe perdere contro il Napoli. Inoltre, per il giornalista Simone Inzaghi è ancora una scommessa

INTER-NAPOLI − Ravezzani parla della partita di San Siro e dei due allenatori: «La partita determinante è Inter-Napoli, se il Napoli vince la taglia fuori dallo scudetto. Se I nerazzurri, dopo aver perso contro la Lazio e pareggiato con Juventus e Milan, perdessero anche contro il Milan significherebbe che non è anno e non è cosa. Paradossale per me visto che è la squadra più forte. Il momento migliore è per il Napoli, l’Inter ha un problema in attacco con Edin Dzeko che non sta bene. La difesa del Napoli può neutralizzare il non grande periodo di forma dell’Inter. Se Victor Osimhen si conferma l’Inter rischia di perdere seriamente la partita. Luciano Spalletti è una realtà più affidabile, Simone Inzaghi scommessa e a livello di carisma ed esperienza scelgo Spalletti».