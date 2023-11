Il Lione come l’Inter, Goldman Sachs va in aiuto del club francese!

Goldman Sachs, la banca d’affari statunitense che sta aiutando l’Inter di Steven Zhang col prestito di Oaktree, è andata in soccorso anche del Lione.

IN AIUTO − Goldman Sachs è la banca d’affari USA che sta aiutando Steven Zhang e l’Inter per quanto riguarda il finanziamento del prestito dal fondo Oaktree. Il termine ultimo, come ormai risaputo, per la scadenza è fissato a maggio 2024. Intanto, Goldman Sachs è andato in aiuto anche dell’Olympique Lione in Francia. Come riferisce Bloomberg, I francesi hanno raggiunto un accordo con un gruppo di investitori per rifinanziare 320 milioni di euro di debito per il quale pagheranno un interesse del 5,8%. Tale ricavato consentirà al club, oggi allenato da Fabio Grosso, di finanziare lo stadio, nonché ripagare i prestiti assegnati dal Governo francese dopo il Coronavirus.