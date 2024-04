Lecce, gran passo verso la salvezza: Sansone al 90′ stende l’Empoli

Il Lecce, dopo la sconfitta con il Milan, ha ospitato l’Empoli al Via del Mare. Dopo un inizio sprinti dei toscani che trovano il vantaggio, poi annullato dal VAR, la sfida prosegue a suon di parate da parte di Falcone e Caprile. Quando tutto sembrava andare verso lo 0-0, i salentini trovano la vittoria all’ultimo respiro con Sansone: termina 1-0

ALL’ULTIMO RESPIRO – Il Lecce di Luca Gotti rialza la testa dopo la sconfitta in casa dal Milan e lo fa contro l’Empoli allo stadio Via del Mare. La partita si sblocca dopo appena 5 minuti con la rete di Cerri che porta in vantaggio i toscani: dopo un controllo al VAR, il gol viene annullato perché Caprile precedentemente aveva raccolto il pallone con le mani fuori dall’area di rigore. Si rimane dunque sullo 0-0. Inizia poi un festival di parate decisive di Falcone e Caprile. Al termine del primo tempo nessun gol e risultato in equilibrio. Nella seconda frazione di gioco squadre meno pimpanti ma quando tutto sembra andare verso lo 0-0, ecco che Sansone servito da Pierotti trova la rete dell’1-0 per il Lecce all’89’. La sfida salvezza termina dunque 1-0 per i pugliesi, che salgono a quota 32 punti.