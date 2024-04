Nandez, Inter-Cagliari solo per il futuro: pro e contro dell’operazione

Nandez viene accostato all’Inter praticamente da prima che arrivasse in Italia, nel lontano 2019. Il centrocampista del Cagliari non sarà tra i protagonisti in campo nel posticipo di Serie A in programmma a San Siro ma potrebbe esserlo in sede di calciomercato. Ultima chance?

AVVERSARIO MANCATO – Nahitan Michel Nandez Acosta, più semplicemente Nahitan Nandez, non sarà protagonista a San Siro. Il centrocampista uruguayano del Cagliari è squalificato al pari del compagno Alessandro Deiola, esattamente come gli interisti Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, grandi assenti di Inter-Cagliari a Milano. Nandez salterà così l’ultima partita contro l’Inter da calciatore del Cagliari, essendo in scadenza di contratto a fine stagione. Il classe ’95 di Punta del Este, salvo clamorosi ripensamenti, non prolungherà la sua esperienza in Sardegna. E non è detto che rimanga in Italia, sebbene le opzioni non manchino. Il requisito minimo, più che la salvezza del Cagliari, è restare in Serie A per essere protagonista. Ecco perché l’ipotesi Inter a titolo gratuito, dopo anni di tentativi onerosi, non è da scartare ma stavolta va dettagliata bene.

Inter-Cagliari tra Serie A e… Calciomercato

NANDEZ NO – Nell’analisi dei pro e contro dell’eventuale operazione Nandez-Inter la prima riflessione da fare è sul livello del profilo in questione. Il 28enne nazionale uruguayano può far parte della competitiva rosa nerazzurra? Partendo dal presupposto che non migliorerebbe la formazione titolare, la risposta è ambigua. In primis, Nandez è un centrocampista che segna poco. Al più riesce a essere utile in assistenza per i compagni. E ha il cartellino giallo facile. Caratteristica che non si sposa bene con la filosofia di Simone Inzaghi nella gestione degli ammoniti in partita. In nessun modo sarebbe un upgrade nei ruoli che riesce a ricoprire. Inoltre, nel 3-5-2 dell’Inter avrebbe caratteristiche non del tutto ideali tanto da mezzala quanto da quinto destro. Il mercato offre sicuramente di meglio… ma bisogna pensare anche al portafogli. Sempre.

Nahitan Nandez in uscita dal Cagliari a parametro zero

NANDEZ SÌ – Allargando gli orizzonti, qualche nota positiva c’è. In una rosa extra large, causa calendario stagionale da 51 partite minimo – con un massimo che potrebbe arrivare addirittura a 70! -, avere un jolly tuttofare come Nandez sarebbe utile. Ancora di più se low cost, essendo un parametro zero facile da portare a casa e senza grosse pretese a livello di ingaggio (offerte faraoniche dall’Arabia Saudita permettendo…). Nandez da mezzala destra può essere il doppione di Nicolò Barella, con caratteristiche diverse da Davide Frattesi, che è e sarà un semi-titolare. Il centrocampista di quantità che oggi manca e probabilmente continuerà a mancare. Ma la quantità di Nandez è abbinata a una percentuale adeguata di qualità, che lo renderebbe un “settimo centrocampista” di tutto rispetto nella stagione infinita. Rosa extra large, appunto. Ecco perché, finché non arriveranno annunci ufficiali sul suo futuro, vale la pena considerare la pista ancora aperta: Nandez non giocherà a Milano contro l’Inter, domani. Ma “un domani” con…?