Giulini suona la carica: «Inter, saremo indomiti. Uniti per Riva»

A margine di un evento alla Triennale di Milano, Tommaso Giulini fa il punto – tra gli altri temi trattati – sul finale di stagione del Cagliari. Partendo proprio dalla gara di domani in programma contro l’Inter a San Siro.

COMBATTERE – Il Cagliari continua a lottare strenuamente per mantenere la Serie A, grazie anche a una serie di risultati positivi tra cui la vittoria per 2-1 sull’Atalanta. Tommaso Giulini parla proprio di questo obiettivo, che passerà anche da domani nella gara di San Siro contro l’Inter. Sulla quale il presidente dei rossoblu si esprime in questo modo: «Dobbiamo combattere e soffrire ancora tanto per cercare di ottenere la salvezza. L’ambiente è compazzo come non mai, anche perché in questi anni Gigi Riva ci ha uniti ancora di più. Contro l’Inter giocheremo anche per lui nella Scala del Calcio. Dovremo farci trovare preparati e indomiti. Sarà un ciclio di gare molto complicate, da affrontare nel migliore dei modi».

Giulini e la carica del Cagliari: Inter avvisata

PREPARAZIONE – La sfida tra Inter e Cagliari si avvicina sempre di più e i nerazzurri si troveranno contro una squadra che nelle ultime cinque gare ha perso una sola volta, in trasferta per 1-0 contro il Monza. E reduce, come detto, dall’importante vittoria per 2-1 contro l’Atalanta (la stessa che è poi andata a Liverpool a vincere 0-3, giusto per far capire le proporzioni del risultato ottenuto dai sardi). Giulini guida la carica di una squadra che sa che a San Siro sarà molto difficile fare punti, ma è proprio il motivo per il quale l’Inter dovrà fare molta attenzione e non si potrà permettere di prendere la gara sottogamba. Considerando anche che mancherà colui che all’andata decise la partita (0-2) con una doppietta: Lautaro Martinez.