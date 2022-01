Inter, prima la Supercoppa poi tutti i discorsi sui rinnovi

L’Inter è pronta a giocarsi il primo trofeo della stagione domani contro la Juventus. La Supercoppa Italiana è un appuntamento da non fallire in quanto si gioca a San Siro e soprattutto contro i bianconeri. La presenza di Steven Zhang a Milano è importante per i rinnovi, ma oggi non sono la priorità.

PRIORITA’ – Come detto l’Inter si gioca il primo trofeo domani contro la Juventus alle 21. I nerazzurri arrivano al top della forma con la migliore formazione possibile e Inzaghi vuole alzare il primo trofeo da allenatore dell’Inter. In questi giorni a Milano è presente anche il presidente, Zhang e la sua presenza è importantissima (vedi video). Oltre infatti a stare al fianco della squadra in un momento delicato, il numero uno nerazzurro deve anche sistemare i rinnovi contrattuali. La notizia di Brozovic per il quale manca solo l’ufficialità è una grande notizia (vedi articolo) ma anche la dirigenza deve essere blindata visto il grande lavoro fatto. Questi discorsi però sono da rimandare a dopo la Supercoppa, ovvero, prima l’appuntamento da non sbagliare e poi le ciliegine da mettere sulla torta.