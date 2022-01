Supercoppa, Juventus con Dybala-Morata e Kulusevski-Bernardeschi – TS

Inter e Juventus domani sono pronte a sfidarsi nella Supercoppa italiana alle 21 a San Siro. I bianconeri hanno molte defezioni e Allegri dovrà studiare una formazione d’emergenza per arginare la macchina schiacciasassi nerazzurra. Ecco le ultime.

TANDEM – Le assenze di Chiesa (infortunato, vedi articolo), Cuadrado e de Ligt (squalificati) costringono Max Allegri a dover ridisegnare la sua Juventus. I bianconeri sono in emergenza e, secondo Tuttosport, le soluzioni sono le seguenti. In attacco dovrebbe finire in panchina Moise Kean con Allegri pronto a puntare tutto sul tandem Morata-Dybala. Entrambi contro la Roma sono stati determinanti, il primo da subentrante, il secondo dal 1′ minuto e sono carichi per l’Inter. Sugli esterni poi, per ovviare all’assenza di Chiesa e visti ancora i non recuperi di Alex Sandro e Danilo, ci saranno due mancini, Kulusevski e Bernardeschi. I due si prenderanno a testa una corsia anche se Allegri potrebbe sceglierne uno dei due per poi inserire l’altro a gara in corso per spaccare la partita.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini