Inter-Juventus, dove vedere la Supercoppa Italiana in diretta TV e LIVE streaming

Inter-Juventus assegnerà il primo trofeo stagionale in Italia. Si va in campo per la finale di Supercoppa Italiana 2021. Inter impegnata in “casa”, in quanto detentrice dell’ultimo Scudetto in Serie A, contro chi ha alzato al cielo l’ultima Coppa Italia. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Juventus, per scoprire dove vedere in diretta TV e LIVE streaming la Supercoppa Italiana

Partita in programma

Supercoppa Italiana “Frecciarossa” 2021 – Finalissima (sfida in partita secca con eventuali supplementari e rigori).

Dove si gioca Inter-Juventus

Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – Milano.

Data e ora di Inter-Juventus

Mercoledì 12 gennaio 2022 – Ore 21:00.

Inter-Juventus, dove vedere la Supercoppa Italiana in diretta TV

In TV su Canale 5 (in chiaro), accessibile a tutti. Su Smart TV attraverso l’app Infinity di Mediaset.

Inter-Juventus, dove vedere la Supercoppa Italiana in LIVE streaming

Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app e il sito web di Mediaset Infinity (mediasetplay.mediaset.it), utilizzabile da tutti accedendo al servizio Mediaset Play.

Come seguirla grazie a Inter-News.it

In alternativa alla diretta TV e il LIVE streaming, seguite Inter-Juventus su Inter-News.it grazie alla diretta testuale, a partire dalle ore 20:30.

CONTESTO STORICO – L’Inter di Simone Inzaghi ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri, che nella passata stagione ha vinto la Coppa Italia con Andrea Pirlo in panchina. La squadra nerazzurra, Campione d’Italia in carica grazie allo Scudetto vinto con Antonio Conte in Serie A, gioca nel suo stadio ma non può definirsi “in casa” a tutti gli effetti, essendo una finale. Si tratta della 34ª edizione e per la seconda volta si sfidano Inter e Juventus. La prima volta, a Torino nell’edizione del 2005, finì 0-1 con gol decisivo di Juan Sebastian Veron al 96′ (primo tempo supplementare, ndr). La Juventus è la squadra più titolata con 9 vittorie, l’Inter è terza con 5 come la Lazio (il Milan è secondo a quota 7).

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. E sarà presente allo stadio con i suoi inviati, Roberto Balestracci e Davide Conzales, che cureranno la diretta testuale della finale di Supercoppa Italiana oltre a garantire qualsiasi aggiornamento LIVE. Poi spazio alle interviste. Seguite l’avvicinamento a Inter-Juventus sul sito e sull’app (vedi informazioni su come scaricarla gratuitamente) a partire dalla mattinata di oggi. In arrivo tanti contenuti, dalle dichiarazioni dei tecnici alla vigilia fino alle ultime novità sulle probabili formazioni. In pratica, tutte le informazioni utili. Inoltre, non perdere gli aggiornamenti flash sui canali social e in particolare le dirette video sulla Inter-News.it Web TV (iscriviti subito!).