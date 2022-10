Inter, cinque prestiti impegnati in Serie B alle 14: tre dal primo minuto

Alle ore 14 inizia la settima giornata del campionato di Serie B. Saranno ben cinque i giocatori dell’Inter in prestito, impegnati in altrettante partite. Di questi tre in campo dal primo minuto.

TRE SU CINQUE – Un po’ di Inter nella settima giornata del campionato di Serie B in programma oggi alle 14. Dei cinque giocatori in prestito impegnati in altrettante partite, tre di loro saranno in campo dal primo minuto. Si tratta di Giovanni Fabbian, in Modena-Reggina, Samuele Mulattieri, in Parma-Frosinone e Marco Pompetti in Palermo-Südtirol. Dalla panchina partiranno invece Eddie Salcedo in Bari-Brescia e Franco Carboni in Cagliari-Venezia.