Inter-Roma, oltre a Dybala per Mourinho sorpresa a destra in formazione

Inter-Roma si giocherà alle ore 18. Il grande ex Mourinho, squalificato (vedi articolo), ha Dybala a disposizione e in formazione può mettere una sorpresa sulla fascia destra.

LE SCELTE – L’avvicinamento a Inter-Roma sembrava prevedere un ballottaggio fra Nicola Zalewski e Leonardo Spinazzola, invece alla fine José Mourinho appare intenzionato a scegliere entrambi. Sarebbe l’italo-polacco, nel caso, a cambiare lato e giocare sulla fascia destra al posto di Mehmet Zeki Çelik, in una corsia priva di Rick Karsdorp infortunato. L’altro grosso dubbio di formazione per la Roma è legato a Paulo Dybala: la sensazione è che l’argentino alla fine partirà titolare, dopo aver saltato l’Argentina (vedi articolo). Con la conferma della Joya come spalla del centravanti titolare Tammy Abraham (con Andrea Belotti pronto a subentrare nella ripresa) sarebbe Lorenzo Pellegrini ad abbassarsi nei due di centrocampo. Per lasciare posto al capitano giallorosso più probabile Nemanja Matic di Bryan Cristante, considerato intoccabile o quasi da Mourinho e autore di un buon avvio.

DUE RECUPERI – La Roma avrà a disposizione per l’Inter anche Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla, ma il loro impiego dal 1’ è da escludere. In difesa (a tre, nel 3-4-2-1) non si toccano Gianluca Mancini, Chris Smalling e Roger Ibanez, ormai titolari fissi davanti al portiere Rui Patricio. Per quanto riguarda l’esterno, ormai, gioca più sulla fascia che in attacco e lì il ballottaggio è a tre con poche possibilità di aumentare. Ha poi recuperato un altro ex come Nicolò Zaniolo, che la maglia nerazzurra l’ha vestita solo con la Primavera. Già rientrato prima della sosta dopo l’infortunio alla spalla contro la Cremonese il 22 agosto, il classe ‘99 agirà sulla stessa linea di Dybala lasciando Abraham centravanti. Questa la probabile formazione di Mourinho per Inter-Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.