Inter-Atalanta Primavera, pagelle: Esposito rimedia al disastro di Calligaris

Inter-Atalanta, gara valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1, termina con il punteggio di 1-1 (vedi tabellino). Esposito salva l’Inter, dopo la papera del portiere Calligaris. Di seguito le pagelle della sfida.

ALESSANDRO CALLIGARIS 5,5 – La bella parata all’ultimo minuto non cancella l’ingenuità che porta al vantaggio bergamasco.

Inter-Atalanta Primavera, pagelle – DIFESA

KRISTIAN DERVISHI 6 – Ex della partita, all’inizio fa fatica. La fascia destra di solito appartiene a capitan Zanotti, e questo forse spaventa il numero 27. Nel secondo tempo migliora e aiuta la squadra anche in fase offensiva.

TOMMASO GUERCIO 6 – L’intesa con Fontanarosa sembra migliorata. Partita sicura anche da parte sua e a volte rischia anche giocate più complicate.

ALESSANDRO FONTANAROSA 6 – Si potrebbe dire che la fascia di capitano lo abbia responsabilizzato. Prestazione sicura e attenta.

Dall’86’ GIACOMO STABILE S.V – Troppo poco tempo in campo.

ANDREA PELAMATTI 6,5 – Padrone della fascia sinistra. Difende, corre, attacca: è uno di quei giocatori che potrebbe diventare indispensabile per Chivu.

Inter-Atalanta Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

ISSIAKA KAMATE 6,5 – Con Carboni assente, gli occhi di tutti sono puntati sul numero 14, che non delude le aspettative e gioca la solita partita di sostanza e qualità, soprattutto nella ripresa.

SIMONE BONAVITA 6 – Si incarica dei piazzati e spesso crea qualcosa di interessante. Meglio nella ripresa.

– Dall’84 LUCA DI MAGGIO S.V – Troppo poco tempo in campo.

NICOLO BIRAL 5,5 – L’altro ex di giornata non sembra in grado di dire la sua e appare timido. Inoltre, sembra soffrire i centrocampisti avversari.

– Dal 46′ DENNIS CURATOLO 6 – Il suo ingresso dà la scossa all’attacco nerazzurro. Dalla panchina sa essere sempre efficace.

ENOCH OWUSU 6 – Nel primo tempo è uno dei più attivi dell’attacco nerazzurro. Nella ripresa, complice l’ingresso di Curatolo, è più in ombra.

– Dal 64′ AMADOU SARR 5,5 – Non riesce a imporre il suo fisico a servizio della squadra. Solo un assist a Bonavita: un po’ poco.

JACOPO MARTINI 6 – Nel primo tempo fa fatica, probabilmente anche per la posizione da trequartista che Chivu gli chiede di coprire. Nel secondo tempo torna nel suo ruolo di mezz’ala e si riprende.

Inter-Atalanta Primavera, pagelle – ATTACCO

FRANCESCO PIO ESPOSITO 7 – La sosta per le nazionali sembra avergli fatto bene. Nel primo tempo lotta e gioca di sponda. Nella ripresa pareggia i conti e guida l’attacco nerazzurro. Giocatore ritrovato.

– Dall’84’ OUMAR DIALLO S.V – Troppo poco tempo in campo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6 – La scelta di Martini sulla trequarti si rivela sbagliata. Se ne accorge e nella ripresa inserisce subito Curatolo per uno spento Biral. La sensazione è che la squadra nel secondo tempo si sblocchi e riesca a giocare e divertirsi.