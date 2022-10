Dybala, pretattica Mourinho per Inter-Roma? Una sensazione

Dybala è il principale dubbio di formazione per quanto riguarda Inter-Roma oggi alle 18. L’indicazione, vedendo quanto fatto da Mourinho in questi giorni, è che possa trattarsi di pretattica.

TUTTO A POSTO – Paulo Dybala ha saltato l’Atalanta e le due partite dell’Argentina per un piccolo problema fisico. In questi giorni a Trigoria si è allenato in gruppo, è a disposizione per Inter-Roma. La certezza di un suo impiego ancora non c’è, ma tutto fa presumere che alla fine José Mourinho lo metterà dal 1’. Una sorta di pretattica, come fatto più volte dall’allenatore portoghese quando era in nerazzurro. Con Dybala titolare Lorenzo Pellegrini scalerebbe più arretrato.