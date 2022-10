Mourinho squalificato per Inter-Roma: il sostituto in panchina

Mourinho non sarà in panchina oggi per Inter-Roma, complice una squalifica. L’allenatore, grande ex di giornata, dovrà guardare la partita lontano dal campo.

LO STOP – Niente Inter-Roma per José Mourinho. L’allenatore portoghese è squalificato per un’espulsione rimediata contro l’Atalanta tredici giorni fa, per proteste verso l’arbitro mentre chiedeva un rigore. Conoscendolo, difficile che possa sedersi in tribuna accanto a quelli che sono stati i suoi ex tifosi. Più facile che vada in uno dei box privati del Meazza, con vista campo. Al posto di Mourinho in panchina ci sarà il suo vice Salvatore Foti, ex attaccante che lo ha già rimpiazzato altre volte nella scorsa stagione.