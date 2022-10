Inter-Roma, probabili formazioni 8ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Inter-Roma è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 8ª giornata del Campionato Italiano di Serie A (vedi informazioni). Si va in campo dopo la prima sosta internazionale. Ecco le probabili formazioni di Inter-Roma in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko.

A disposizione: 24 Onana, 40 Botis; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 20 Calhanoglu, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificato: 77 Brozovic.

Indisponibili e/o non convocati: 21 Cordaz; 90 Lukaku.

Altri giocatori: Brazao; 47 Fontanarosa e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: Un dubbio per reparto. I nuovi Onana e Acerbi insidiano gli storici Handanovic e de Vrij, che rischiano il posto. In mezzo al campo ballottaggio tra Calhanoglu e l’ex Mkhitaryan, che alla fine potrebbe spuntarla visto che il turco non è ancora al 100%. A sinistra più Dimarco che Darmian o Gosens. Il grande ex Dzeko favorito in attacco su Correa.

Inter-Roma, probabili formazioni: le ultime novità

ROMA (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 G. Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 4 Cristante, 7 Lorenzo Pellegrini ©, 37 Spinazzola; 21 Dybala, 22 Zaniolo; 9 Abraham.

A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar; 8 Matic, 11 Belotti, 14 Shomurodov, 17 Vina, 19 Celik, 20 Mady Camara, 24 Kumbulla, 52 Bove, 62 Volpato, 92 El Shaarawy.

Allenatore: Salvatore Foti (vice dello squalificato José Mourinho, ndr)

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 2 Karsdorp, 25 Wijnaldum, 55 Darboe.

Altri giocatori: 65 Tripi, Bianda e Coric.

Ultime notizie e ballottaggi: Il grande dubbio del grande assente Mourinho è Dybala: titolare o dalla panchina? Nel primo caso Pellegrini giocherebbe basso a centrocampo, davanti alla difesa, nel secondo lascerebbe spazio a Matic in mediana per piazzarsi sulla trequarti. Sulla destra avanza la candidatura del jolly Zalewski, in ballottaggio con Celik per completare il quartetto.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Roma in Serie A verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.