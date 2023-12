Inter-Atletico Madrid, Griezmann rivede San Siro. Che sfida con Simeone – TS

L’Inter si prepara a vivere una grande notte di Champions League a partire dal prossimo febbraio. Come raccontato da Tuttosport, c’è un domanda che in molti si fanno in vista della gara degli ottavi tra Inter e Atletico Madrid. Nel 2016 Griezmann sbagliò il rigore nella finale di Champions League. Torna anche il Cholo Simeone.

RIMANDI − Sarà Inter-Atletico Madrid, l’ottavo di finale di Champions League. Sfida affascinante tra corsi e ricorsi storici. Da Simeone, passando per Griezmann, che a San Siro nel 2016 – nella finale col Real Madrid – sbagliò il rigore probabilmente più importante della storia dei Colchoneros. Son passati tanti anni, adesso l’Atletico Madrid di Simeone ha cambiato anche pelle, trasformandosi in una corazzata europea. Molto simile all’Inter, questo Atletico Madrid può contare sulla qualità di Alvaro Morata e Antoine Griezmann in avanti. L’ex Juventus fu infatti oggetto del desiderio di Simone Inzaghi per rinforzare l’attacco interista, insieme a lui anche Azpilicueta che si liberava dal Chelsea. Alvaro Morata, insieme a Griezmann sta tirando avanti l’Atletico con sei reti in 5 match di Champions League e ben 13 gol e due assist in stagione. Numeri importanti per un giocatore che fino a metà agosto era con il piede di partenza. L’Atletico Madrid ha però un difetto: sono una squadra che fanno fatica in trasferta. A certificarlo l’ultima uscita a Bilbao contro l’Athletic dove i colchoneros hanno perso 2-0. Un Atletico Madrid che è andato in affanno e che è scivolata in quarta posizione, distaccati dalla vetta in Liga. Una cosa è sicura: quanti abbracci tra Inzaghi, Simeone e Javier Zanetti.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati