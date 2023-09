Galante: «Inter-Milan, un derby invidiato da tutto il mondo!»

Manca sempre meno al calcio d’inizio del derby Inter-Milan. L’ex nerazzurro Galante, dal Meazza, commenta il valore della stracittadina in una breve intervista rilasciata a Inter TV.

PAROLA AL CAMPO – Fabio Galante usa la sua esperienza diretta per presentare il derby Inter-Milan: «Come si prepara? Di solito si dice che si prepara da sole, non c’è bisogno di grandi tattiche. Io ho avuto la fortuna di giocare i derby a Genova, Torino e soprattutto Milano: sono partite speciali. Stasera sono contento che, dopo tantissimi anni, sia l’Inter sia il Milan siano prime in classifica. È un derby invidiato in tutto il mondo, così bello. Come si ferma il Milan? Io penso che si difenda di reparto, comunque con l’aiuto di tutta la squadra. Quando hai giocatori forti nell’uno contro uno devi raddoppiare con l’aiuto del centrocampo, ma l’Inter è forte in ogni reparto. Ci vorrà l’aiuto di tutta la squadra, ma sono convinto che Simone Inzaghi abbia preparato bene la partita».