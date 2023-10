Esposito, rigore procurato non basta! Sampdoria sconfitta dal Catanzaro

Sampdoria-Catanzaro è terminata con il punteggio di 1-2. Non bastano le buone prestazioni dei prestiti Inter Esposito e Stankovic

SCONFITTA – Seconda sconfitta consecutiva per la Sampdoria di Pirlo che, quest’oggi, cade in casa contro il Catanzaro per 1-2. A passare in vantaggio sono i padroni di casa che al 34′ trovano la rete grazie al rigore segnato da Borini, assegnato per fallo di Brighenti su Esposito. Appena due minuti più tardi il Catanzaro trova la rete con Vandeputte, Il gol dell’1-2 arriva al 45′ con Brignola. Nella ripresa la Sampdoria ci prova, ma un paio di grandi interventi di Stankovic negano al Catanzaro la rete del possibile 1-3. In pieno recupero Esposito sfiora il pareggio con una bella conclusione, deviata in corner da Fulignati. Una brutta sconfitta per la Sampdoria, adesso diciannovesima a quota 3 punti.