Dybala: «Scaricato dall’Inter? Non è vero! Con Marotta ho un bel rapporto»

Paulo Dybala, durante la conferenza stampa di presentazione con la Roma, ha risposto alla domanda sull’Inter. La Joya è stato cercato dai nerazzurri prima di approdare in giallorosso. Una pillola anche su Marotta

NO SCARICATO − Dybala risponde alla domanda sull’interessamento dell’Inter: «Al momento ci sono squadre più avanti di noi per lo Scudetto. Scaricato dall’Inter? Non mi sono sentito così. Da quando è finito il mio contratto con la Juventus, i miei agenti hanno parlato con tante squadre. Io ho un rapporto con Beppe Marotta molto bello da tanto tempo. Tante squadre si sono avvicinate ma ad un certo punto è arrivato il direttore Tiago Pinto a Torino e le cose sono cambiate».