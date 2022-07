Colombo: «Lecce-Inter? Quasi derby, spero di fare un favore ai milanisti»

Lorenzo Colombo, da poco un nuovo giocatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione. Il giocatore, in prestito dal Milan, si è espresso così in vista della prima gara di campionato contro l’Inter

QUASI UN DERBY − Colombo da ex giocatore del Milan lancia la sfida all’Inter in vista della prima giornata al Via del Mare: «Alla prima giornata affronteremo l’Inter. Per me quel match è quasi come un derby. Per noi sarà fondamentale perché è l’inizio di un cammino in un campionato così importante. Spero di fare anche un favore ai tifosi milanisti oltre che far gioire la città di Lecce».