Criscitiello: «Stallo Inter, che fatica anche a cedere Pinamonti! Skriniar…»

Michele Criscitiello, su Tutti Convocati, si è espresso sul mercato dell’Inter e sull’impasse attuale dei nerazzurri. Il giornalista ritorna poi sulla difficoltà a vendere anche Pinamonti

PERPLESSITÀ − Criscitiello discute sul momento di impasse in casa nerazzurra: «Situazione Inter? Se non si prende una decisione definitiva su Milan Skriniar… Vuole un ingaggio importante perché il PSG gli aveva offerto tanto. Ma l’Inter non riesce a vendere nemmeno Andrea Pinamonti. Posso capire Alexis Sanchez che prende un ingaggio di sette milioni l’anno… Pinamonti sta rifiutando i campani per il momento perché vuole l’Atalanta. Il Sassuolo sta raggiungendo altri obiettivi. Il Monza sta lavorando per il difensore e ha messo in bagnomaria Andrea Petagna».