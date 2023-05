Di Napoli: «Inzaghi può andare via in un caso. Già un sostituto»

Arturo Di Napoli ha più di qualche dubbio sul futuro di Simone Inzaghi con l’Inter, spiega il motivo su TMW Radio.

PERMANENZA – Di Napoli alimenta dubbi sul futuro nerazzurro: «Io non sono convinto che Simone Inzaghi rimanga all’Inter, per convinzione di entrambe le parti. In un’intervista ha parlato di chi c’era e chi non c’era, non ha mai avuto reazioni del genere. Marotta di calcio capisce, ha determinate idee e secondo me tutte le critiche uscite sono arrivate dalla società stessa. Se vince la Champions League fa lo stesso di Spalletti, se ne va in grande stile dopo tutto quello che ha subito. Contro il Manchester City è una partita, dipende da come ci arrivi fisicamente e mentalmente. C’è già un allenatore pronto al suo posto».